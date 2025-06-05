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Трамп: якщо Росія перейде межу, здивуєтеся, наскільки жорстко ми діятимемо

Четвер 05 червня 2025 20:20
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Трамп: якщо Росія перейде межу, здивуєтеся, наскільки жорстко ми діятимемо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американський президент Дональд Трамп знову пригрозив Росії. Він стверджує, що якщо РФ перейде межу, США діятимуть дуже жорстко.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

"Якщо я побачу, що хтось переходить межу - якщо Росія переходить межу - ви будете здивовані, наскільки жорстко ми діятимемо. Пам’ятайте ось що: вони люблять казати, що я - друг Росії. Я не друг нікому", - сказав Трамп.

Американський лідер вкотре наголосив, що він "той, хто зупинив трубопровід "Північний потік-2".

"До моєї появи ніхто ніколи не чув, жодна людина в цій кімнаті ніколи не чула про "Північний потік-2", - додав він.

Трамп погрожує Путіну

Нагадаємо, нещодавно Росія три ночі поспіль масовано атакувала територію України дронами та ракетами. Однак президент США Дональд Трамп спочатку не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.

"З ним (Путіним - ред.) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп в Truth Social.

Окрім цього, Трамп заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.

Тим часом у Кремлі, коментуючи слова Трампа, заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.

Пізніше Трамп знову розкритикував Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!" - наголосив він.

Окрім того, нещодавно Трамп заявив, що через два тижні буде розуміти, чи намагається Путін обдурити його щодо припинення війни. За його словами, якщо російський диктатор бреше про мир - США змінять підхід.

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