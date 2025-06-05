Трамп: якщо Росія перейде межу, здивуєтеся, наскільки жорстко ми діятимемо

Американський президент Дональд Трамп знову пригрозив Росії. Він стверджує, що якщо РФ перейде межу, США діятимуть дуже жорстко.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.