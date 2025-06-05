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Трамп: если Россия перейдет черту, удивитесь, насколько жестко мы будем действовать

Четверг 05 июня 2025 20:20
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Трамп: если Россия перейдет черту, удивитесь, насколько жестко мы будем действовать Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский президент Дональд Трамп снова пригрозил России. Он утверждает, что если РФ перейдет черту, США будут действовать очень жестко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.

"Если я увижу, что кто-то переходит черту - если Россия переходит черту - вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я - друг России. Я не друг никому", - сказал Трамп.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что он "тот, кто остановил трубопровод "Северный поток-2".

"До моего появления никто никогда не слышал, ни один человек в этой комнате никогда не слышал о "Северном потоке-2", - добавил он.

Трамп угрожает Путину

Напомним, недавно Россия три ночи подряд массированно атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Однако президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным - ред.) что-то случилось. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп в Truth Social.

Кроме этого, Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

Между тем в Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Позже Трамп снова раскритиковал Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул он.

Кроме того, недавно Трамп заявил, что через две недели будет понимать, пытается ли Путин обмануть его относительно прекращения войны. По его словам, если российский диктатор врет о мире - США изменят подход.

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