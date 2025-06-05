Трамп: если Россия перейдет черту, удивитесь, насколько жестко мы будем действовать

Американский президент Дональд Трамп снова пригрозил России. Он утверждает, что если РФ перейдет черту, США будут действовать очень жестко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.