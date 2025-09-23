Трамп: країни НАТО мають збивати російські літаки у разі вторгнення

Під час зустрічі із Зеленстким Трамп зробив заяву щодо російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО. За його словами, країни Альянсу повинні збивати російські винищувачі.

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин вторглися в повітряний простір Естонії біля Таллінна. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного РФ, щоб висловити протест, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4 - востаннє така процедура відбувалася після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня.

Москва заперечує будь-яке порушення.

Тим часом у Норвегії повідомили, що Росія цього року тричі порушувала їхній повітряний простір, причому порушення тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Окрім цього вчора у Данії терміново зупиняли роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі. Також було закрито аеропорт "Гардермуен", що в Осло, Нідерланди.