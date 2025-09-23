У столиці Норвегії закрили аеропорт через дрони
У ніч на 23 вересня аеропорт "Гардермуен" у норвезькій столиці Осло був повністю закритий. Причиною стала фіксація невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verdens Gang і Aftonbladet.
Як пишуть ЗМІ, перші повідомлення про дрони над аеропортом з'явилися о 23:30 за місцевим часом. Після цього весь трафік було переведено на одну злітно-посадкову смугу.
Через понад годину в повітрі був помічений ще один безпілотник. До цього моменту аеропорт був повністю закритий на прийом і виліт літаків.
"Повітряний простір над аеропортом Осло закрито через появу нового безпілотника", - заявила Моніка Фастінг, менеджер з комунікацій аеропорту "Гардермуен".
За даними компанії Fasting, закриття аеропорту торкнулося від 12 до 14 рейсів. Там додали, що у них немає точних термінів відкриття повітряного простору, а також порадили ранковим пасажирам стежити за оновленнями у своїх авіакомпаніях.
"Ми сподіваємося відкрити повітряний простір до цього часу, тому тим, хто вилітає завтра вранці, слід поставитися до свого рейсу як до звичайного і мати справу з авіакомпанією", - заявили у Fasting.
Що передувало
Нагадаємо, у понеділок увечері в столиці Данії Копенгагені помітили невідомі дрони. Через це столичний аеропорт був закритий для приймання та відправлення літаків. Щонайменше 15 рейсів перенаправили в інші аеропорти.
Пізніше того ж вечора, інцидент стався в Норвегії. Зокрема, над військовою територією в Осло пролунала тривога. Відомо, що правоохоронці затримали двох осіб із Сінгапуру.