Трамп: страны НАТО должны сбивать российские самолеты в случае вторжения

Во время встречи с Зеленстким Трамп сделал заявление относительно российских самолетов, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, страны Альянса должны сбивать российские истребители.

Провокации России

19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии возле Таллинна. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ, чтобы выразить протест, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4 - последний раз такая процедура происходила после атаки российских дронов на Польшу 10 сентября.

Москва отрицает любое нарушение.

Между тем в Норвегии сообщили, что Россия в этом году трижды нарушала их воздушное пространство, причем нарушения длились от одной до четырех минут.

Кроме этого вчера в Дании срочно останавливали работу международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве. Также был закрыт аэропорт "Гардермуен", что в Осло, Нидерланды.