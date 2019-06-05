Трамп не исключает возможности военной операции в Иране

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Однако Трамп также заявил, что надеется на переговоры с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности использования военной силы против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана, Трамп ответил: "Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность". Однако Трамп также заявил, что надеется на переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Да, конечно, я предпочел бы переговоры. Он (Роухани, - ред.) сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что США могут вступить в переговоры с Ираном, если иранские власти сами этого захотят. В тот же момент, он добавил, что Роухани хочет вести переговоры.

Ранее Иран пригрозил потопить авианосцы США в Персидском заливе, если они совершат "первую ошибку". До этого министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира.