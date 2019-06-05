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Трамп не виключає можливості військової операції в Ірані

Новини » Політика    05.06.2019 - 10:21
Трамп не виключає можливості військової операції в Ірані
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Однак Трамп також заявив, що сподівається на переговори з президентом Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість використання військової сили проти Ірану. Про це повідомляє Reuters.

На запитання чи вважає президент, що йому доведеться застосувати військову силу проти Ірану, Трамп відповів: "Завжди є така ймовірність. Хочу я цього? Немає. Але завжди є така можливість". Однак Трамп також заявив, що сподівається на переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

"Так, звичайно, я волів би переговори. Він (Роухані, - ред.) нещодавно сказав, що не хоче зводити стіну зі Сполученими Штатами", - додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США можуть вступити в переговори з Іраном, якщо іранська влада сама цього захоче. В той же час, він додав, що Роухані хоче вести переговори.

Раніше Іран пригрозив потопити авіаносці США в Перській затоці, якщо вони вчинять "першу помилку". До цього міністр закордонних справ Мохаммед Джавад Заріф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для світу.

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