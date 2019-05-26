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Иран пригрозил потопить авианосцы США, если они совершат "первую ошибку"

Новости » Политика    26.05.2019 - 04:26
Иран пригрозил потопить авианосцы США, если они совершат "первую ошибку"
Иллюстративное фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Для этого может быть использовано секретное оружие

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам "отправить на дно" Персидского залива их авианосцы в случае, если те "совершат свою первую ошибку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, Иран может потопить американские авианосцы используя "всего две ракеты", которые являются их новым секретным оружием. 

"Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном", - сказал Корбани.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток около 1,5 тыс. военных.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта. 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
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