Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп готов на переговоры с Ираном, если Тегеран "сам этого захочет"

Соединенные Штаты Америки могут вступить в переговоры с Ираном, если иранские власти сами этого захотят. Об этом в ходе визита в Японию заявил президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

В частности, Трамп выразил уверенность в том, что Иран хочет вести переговоры.

"И если они хотят этого, то и мы тоже хотели бы их провести", - отметил американский президент и подчеркнул, что с интересом относится к идее японского премьера Синдзо Абэ в ближайшее время посетить Иран для смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, ранее Иран пригрозил потопить авианосцы США в Персидском заливе, если они совершат "первую ошибку". До этого министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира.

Отметим, ранее Трамп также заявлял о готовности вступить в переговоры с Ираном, однако вместе с этим добавил, что в случае агрессии Тегеран столкнется с "великой силой", поскольку у США "не будет выбора".