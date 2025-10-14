Трамп підтвердив заплановану зустріч із Зеленським у п'ятницю

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що цієї п'ятниці, 17 жовтня, має намір зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він і попрощався з пресою, оскільки це було останнє запитання під час короткого спілкування.

Прямо зараз американський президент поспілкувався з пресою на борту літака Air Force One. Під час спілкування журналісти запитали його, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці. Трамп відповів ствердно.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у понеділок видання Financial Times написало, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними РБК-Україна, зустріч заплановано на п'ятницю 17 жовтня. Джерело розповіло, що Трамп і Зеленський останнім часом обговорювали важливі та делікатні теми, серед яких - зброя, ППО і дипломатія. Оскільки деталі цих питань телефоном обговорити складно, було досягнуто домовленості про зустріч лідерів.

Зазначимо, що в останні вихідні, 11 і 12 жовтня, між Трампом і Зеленським відбулося дві телефонні розмови.

Також ми писали, що востаннє Зеленський зустрівся з Трампом лише кілька тижнів тому, 23 вересня на полях Генасамблеї ООН. Після український лідер назвав цю зустріч продуктивною.

Додамо, що 13 жовтня ХАМАС повернув ізраїльських заручників, а Трамп і ще три лідери Близького Сходу укладали угоду про мир у Секторі Гази. Напередодні угоди Трамп заявив, що після мирної угоди щодо Гази збирається закінчити війну в Україні.