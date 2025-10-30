Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися вперше з 2019-го: що відомо і як це стосується України

Зустріч лідерів США і Китаю відбувається прямо зараз, на авіабазі Кіхме, яка розташована на околиці міжнародного аеропорту в південнокорейському Пусані.

"Президент США Дональд Трамп зараз вітає китайського лідера Сі Цзіньпіна перед їхньою довгоочікуваною двосторонньою зустріччю... Очікується, що вони узгодять рамкову програму управління своїми економічними зв'язками", - пише CNN.

Головне:

Трамп уперше особисто зустрівся з Сі Цзіньпінем від початку другого президентського терміну.

Переговори відбуваються на саміті АТЕС у Кенджу. Серед тем - торгівля, війна в Україні, TikTok Тайвань і боротьба з потоками фентанілу.

Трамп хоче домовленостей щодо закупівель сої та обмежень ядерних озброєнь; Пекін хоче скасування частини тарифів і підтвердження політики "єдиного Китаю".

США сподіваються на роль Китаю в скороченні імпорту енергоресурсів із РФ, щоб змусити агресора припинити війну проти України.

Санкції проти "Роснефти" і "Лукойла" вже змусили китайські та індійські компанії скорочувати закупівлі російської нафти.

Київ сподівається, що Трамп переконуватиме Сі Цзіньпіна, щоб той натиснув на Путіна в плані припинення війни.

Президент США Дональд Трамп уперше після повернення в Білий дім зустрічається з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Загалом два лідери не зустрічалися особисто з 2019 року.

Їхні переговори відбуваються сьогодні на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у місті Кенджу.

Зустріч лідерів, яка була давно запланована, ледь не зірвалася на тлі нового витка торгового протистояння між двома провідними економіками світу. Незважаючи на те, що саміт АТЕС планували заздалегідь, до останнього залишалося невідомо, чи приїдуть на нього Трамп і Сі Цзіньпін.

Очікується, що ці переговори мають на меті знизити напругу у відносинах між двома державами і визначити можливі шляхи для подальшого діалогу.

Торгова війна США і Китаю та "тарифна пауза"

Головною темою переговорів є торговельні відносини між Вашингтоном і Пекіном. За час свого другого президентства Трамп уже двічі спілкувався з Сі Цзіньпінем телефоном і чітко дав зрозуміти, що розглядає Китай як головного суперника США.

Протягом 2025 року Сполучені Штати кілька разів підвищували мита на китайський імпорт, унаслідок чого їхній рівень сягнув 145%. У відповідь Пекін запровадив контрзаходи - мита на американські товари до 125%.

Згодом, 12 травня, Білий дім повідомив про досягнення домовленості з Китаєм про 90-денне призупинення додаткових тарифів. У рамках цієї угоди США зменшили свої мита до 30%, а Китай - до 10%.

Однак напередодні зустрічі сторони встигли обмінятися жорсткими економічними кроками. 9 жовтня Пекін оголосив про запровадження суворого контролю за експортом рідкоземельних елементів і технологій, пов'язаних з їхнім видобутком і переробкою. Важливо, що Китай контролює близько 70% світового видобутку рідкоземельних елементів і понад 90% його переробних потужностей.

Своєю чергою, 10 жовтня глава Білого дому заявив про намір із листопада запровадити додаткові 100% мита на китайські товари, що разом із чинними тарифами підвищить загальний рівень до 130%.

Незважаючи на це, сам факт проведення зустрічі все ж таки став сигналом готовності сторін шукати компроміси й уникнути нової ескалації торговельної війни. До 10 листопада діє домовленість про "тарифну паузу", після якої сторони мають ухвалити рішення про подальші кроки.

Як анонсував президент США, він очікує домовленостей щодо закупівель сої та обмежень ядерних озброєнь. Китай зі свого боку розраховує на скасування тарифів і деякі заяви від Вашингтона щодо його зобов'язань по Тайваню (КНР вважає острів своєю територією).

Китай - ключовий опонент США

Для Трампа це перша особиста зустріч із Сі Цзіньпінем від початку другого президентського терміну. Останніми місяцями він неодноразово називав Китай головним економічним суперником США і головною мішенню нових торгових обмежень.

Пекін, своєю чергою, намагається посилити власну незалежність у критичних галузях - від електроніки до виробництва озброєнь - і зменшити залежність від американських ринків.

10 жовтня Трамп різко розкритикував Пекін, заявивши, що той надсилає повідомлення країнам світу про намір запровадити експортний контроль на всі продукти, пов'язані з рідкоземельними металами. За його словами, такі кроки можуть створити серйозні труднощі для більшості держав.

Фото: Трамп неодноразово критикував Китай, офіційний Пекін теж відповідав (Getty Images)

Тоді ж американський президент зазначив, що не бачить необхідності у зустрічі з Сі Цзіньпіном. Утім, уже за тиждень Трамп змінив риторику - він почав говорити про "позитивні сигнали" з боку Пекіна і погодився зустрітися з китайським лідером у Південній Кореї.

Глава Білого дому заявив, що очікує "справедливої угоди" і позитивного результату переговорів, назвавши зустріч "важливою і перспективною" для обох країн.

"Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас", - сказав Трамп.

Війна РФ проти України, Тайвань та інші питання

Серед тем зустрічі лідерів - війна РФ проти України. Трамп заявив, що планує обговорити з китайським лідером можливість впливу Пекіна на Москву для припинення бойових дій.

"Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією", - повідомив Трамп.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що після зустрічі лідерів США та Китаю, китайська сторона зменшить обсяги російського імпорту. Адже, як зазначає глава держави, відмова від імпорту російських енергоресурсів має на меті не лише позбавити Росію можливості продовжувати війну проти України.

"Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів РФ", - сказав Зеленський.

Зауважимо, що санкції Трампа проти російських нафтових гігантів уже викликали неабияку реакцію в Китаї та Індії. Деякі компанії почали скасовувати замовлення, щоб встигнути до 21 листопада - кінця дії обмежень щодо "Роснефти" і "Лукойлу". Уже зараз у Китаї та Індії державні нафтові компанії скорочують закупівлі російської нафти.

Президент США зі свого боку висловив переконання, що Сі Цзіньпін уже не зацікавлений у затягуванні війни і може бути відкритим до пошуку шляхів її завершення. У Білому домі припускають, що Китай може відіграти помітну роль у процесі мирного врегулювання.

Хоча Китай офіційно займає "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, виступаючи за "дипломатичне врегулювання" і "мирні переговори", водночас Пекін продовжує економічне співробітництво з Москвою, зокрема у сфері енергоресурсів і торгівлі, що фактично підтримує російську військову машину.

Газета The Washington Post писала, що Китай суттєво збільшив постачання компонентів для російських дронів, що дало змогу РФ виробляти більше безпілотників з оптоволоконними системами та отримувати перевагу на полі бою.

Фото: Сі Цзіньпін і Путін зустрічалися в Пекіні у вересні під час масштабного військового параду (Getty Images)

Окремо лідери мають обговорити ситуацію навколо Тайваню. За даними The New York Times, Пекін очікує від Вашингтона підтвердження політики "єдиного Китаю" і готовності не підтримувати незалежність острова.

Хоча президент США також зазначив, що чутлива тема Тайваню може взагалі сьогодні не обговорюватися.

"Я не знаю, чи будемо ми взагалі говорити про Тайвань. Я не впевнений. Можливо, він захоче запитати про це. Немає про що багато питати. Тайвань є Тайвань", - сказав Трамп.

Також сторони мають торкнутися теми боротьби з потоками фентанілу - синтетичного наркотику і завершать угоду щодо власності TikTok, яку було погоджено в Мадриді.