Китай став ключовим постачальником деталей для російських дронів, - WP
Китай суттєво наростив постачання ключових компонентів, необхідних для виробництва дронів у Росії. Це дозволило РФ збільшити обсяги випуску безпілотників, оснащених оптоволоконними системами, і отримати перевагу на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання проаналізувало торгівельні дані щодо перевезень вантажів, митних відвантажень та ланцюгів постачання дронів, а також заяви залучених компаній.
Результати дослідження свідчать, що китайські виробники комерційних безпілотників відіграли ключову роль у розширенні виробничих потужностей російських підприємств. Таким чином вони сприяли розробці компонентів, які мають безпосереднє застосування на полі бою.
Збільшення експорту
Аналітики зазначають, що різке збільшення експорту волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей, серед інших компонентів дронів, свідчить про тісне партнерство між російськими та китайськими виробниками. Це допомагає РФ здобути перевагу.
"Це критично важливо і вирішально. Китайці готові адаптувати свої виробничі лінії під ці потреби", - сказала співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар.
За даними китайської митниці, у період з липня по серпень постачання волоконно-оптичних кабелів із Китаю до Росії зросли майже у десять разів. Це сталося після того, як у травні та червні обсяги експорту вже сягнули рекордних показників.
Крім того, упродовж літа суттєво збільшився експорт літій-іонних батарей, які, ймовірно, використовуються для живлення дронів. Зростання постачань збіглося з активізацією російських повітряних атак проти України.
Агентство Reuters у липні оприлюднило дані, згідно з якими китайські двигуни для дронів таємно постачалися на Росію через підставні фірми. Вони декларувалися як "промислові холодильні установки", щоб обійти західні обмеження.
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї, постачаються з Китаю.