Китай після кроку Трампа може скоротити імпорт із РФ, Індія вже дала сигнали, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня. Це може стати важливим кроком, якщо після санкцій Пекін зменшить імпорт енергоресурсів із Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Зеленський прокоментував останні санкційні кроки США щодо Росії та пояснив їх політичне значення. За його словами, введені президентом Трампом санкції демонструють можливості США і створюють сигнал для Конгресу.

"Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", - пояснив він.

Зеленський наголосив, що такий крок одночасно сигналізує Росії, що "вікно відкрито" для перемовин або можливого постачання далекобійної зброї Україні.

Президент також повідомив, що Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня та висловив сподівання, що США зможуть переконати Китай слідом за Індією зменшити закупівлі енергоресурсів у Росії.

"Далі - президент Трамп планує розмову з Китаєм 30 числа. Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації", - зазначив Зеленський.