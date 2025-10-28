ua en ru
Головна » Новини » Політика

Китай після кроку Трампа може скоротити імпорт із РФ, Індія вже дала сигнали, - Зеленський

Вівторок 28 жовтня 2025 11:52
Китай після кроку Трампа може скоротити імпорт із РФ, Індія вже дала сигнали, - Зеленський Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня. Це може стати важливим кроком, якщо після санкцій Пекін зменшить імпорт енергоресурсів із Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Зеленський прокоментував останні санкційні кроки США щодо Росії та пояснив їх політичне значення. За його словами, введені президентом Трампом санкції демонструють можливості США і створюють сигнал для Конгресу.

"Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", - пояснив він.

Зеленський наголосив, що такий крок одночасно сигналізує Росії, що "вікно відкрито" для перемовин або можливого постачання далекобійної зброї Україні.

Президент також повідомив, що Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня та висловив сподівання, що США зможуть переконати Китай слідом за Індією зменшити закупівлі енергоресурсів у Росії.

"Далі - президент Трамп планує розмову з Китаєм 30 числа. Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели жорсткі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть" і "Лукойл".

У Міністерстві фінансів США заявили, що рішення ухвалене через небажання Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Після цього китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем.

Сам Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої спробує переконати Пекін припинити купівлю російської нафти.

За словами очільника Білого дому, Китай уже суттєво скоротив закупівлі, а Індія повністю їх призупинила, що посилює економічний тиск на Москву та підкріплює дію американських санкцій.

Чого Україні та світу чекати від зустрічі лідерів США та Китаю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Російська Федерація Китай Дональд Трамп
