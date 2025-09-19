Трамп і Сі Цзіньпін почали переговори

Сьогодні у п'ятницю, 19 вересня, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проводять телефонну розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times .

Останній раз Трамп спілкувався телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 5 червня. Тоді сторони обговорювали торговельні відносини між країнами, однак тему війни Росії проти України не зачіпали.

Трамп, який раніше виступав з критикою TikTok, тепер підкреслює, що платформа приносить США значні прибутки та сприяла зростанню його популярності серед молодих виборців.

Лідери планували обговорити рамкову угоду, за якою контроль над американськими операціями TikTok має перейти від китайської компанії ByteDance до консорціуму інвесторів зі США.

Про її результати поки що не повідомляється.

"Сі та Трамп провели телефонні переговори", - йдеться у повідомленні.

Торгівельні мита

Трамп заявив раніше про намір ввести 100% тарифи проти торгівельних партнерів Росії, зазначивши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер хоче діяти рішуче.

Глава Білого дому закликав КНР та Індію припинити купівлю російської нафти, щоб обмежити фінансування війни проти України.

Вчора Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що якби Європа запровадила санкції проти Китаю за купівлю російської нафти, то Пекін почав би тиснути на Москву, аби змусити її завершити війну проти України.

TikTok у США

Нагадаємо, Дональд Трамп, після вступу на посаду президента США відтермінував виконання закону щодо продажу американських активів TikTok або закриття соцмережі у США.

Спочатку строк перенесли на квітень, потім на червень і зрештою на вересень.

17 вересня США знову відклали можливу заборону TikTok - додаток залишиться доступним щонайменше до середини грудня.

Навесні готувалася угода про створення окремої американської компанії під контролем інвесторів зі США, куди мав перейти підрозділ TikTok.

Однак процес зупинили після заяви Китаю про відмову схвалити угоду через підвищені тарифи, оголошені Трампом.

Днями у Китаї заявили про досягнення базової угоди з Вашингтоном щодо TikTok, водночас висловивши невдоволення "тиском" на китайські компанії.