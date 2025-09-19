Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры

Сегодня в пятницу, 19 сентября, лидер Китая Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проводят телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Последний раз Трамп общался по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином 5 июня. Тогда стороны обсуждали торговые отношения между странами, однако тему войны России против Украины не затрагивали.

Трамп, который ранее выступал с критикой TikTok, теперь подчеркивает, что платформа приносит США значительные прибыли и способствовала росту его популярности среди молодых избирателей.

Лидеры планировали обсудить рамочное соглашение, по которому контроль над американскими операциями TikTok должен перейти от китайской компании ByteDance к консорциуму инвесторов из США.

"Си и Трамп проводят телефонные переговоры", - говорится в сообщении.

Торговые пошлины

Трамп заявил ранее о намерении ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, отметив, что ранее никогда этого не делал, но теперь хочет действовать решительно.

Глава Белого дома призвал КНР и Индию прекратить покупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины.

Вчера Трамп в интервью Fox News заявил, что если бы Европа ввела санкции против Китая за покупку российской нефти, то Пекин начал бы давить на Москву, чтобы заставить ее завершить войну против Украины.

TikTok в США

Напомним, Дональд Трамп, после вступления в должность президента США отсрочил выполнение закона о продаже американских активов TikTok или закрытия соцсети в США.

Сначала срок перенесли на апрель, затем на июнь и в конце концов на сентябрь.

17 сентября США снова отложили возможный запрет TikTok - приложение останется доступным как минимум до середины декабря.

Весной готовилось соглашение о создании отдельной американской компании под контролем инвесторов из США, куда должно было перейти подразделение TikTok.

Однако процесс остановили после заявления Китая об отказе одобрить сделку из-за повышенных тарифов, объявленных Трампом.

На днях в Китае заявили о достижении базового соглашения с Вашингтоном по TikTok, одновременно выразив недовольство "давлением" на китайские компании.