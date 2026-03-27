Трамп і Путін можуть відвідати Китай один за одним: що це означає для Пекіна

Як плануються візити

За даними SCMP, візит Дональда Трампа до Пекіна, який довго планувався, має відбутися 14-15 травня. Про це Білий дім повідомив у середу. Раніше поїздку відклали на кілька тижнів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Пекін поки що не підтвердив дати. У четвер речник МЗС Китаю Лінь Цзянь зазначив, що сторони "підтримують комунікацію" щодо візиту, але деталей не розкрив.

Візит Володимира Путіна, за повідомленням Кремля ще з лютого, має відбутися в першій половині 2026 року. Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко у вівторок повідомив, що дати узгоджують і незабаром оголосять. Джерела SCMP припускають, що візит може відбутися в травні - після візиту Трампа.

Чому це важливо для Китаю

Китайські аналітики називають майже одночасні візити лідерів США та Росії "рідкісним випадком". Поза межами багатосторонніх заходів Пекін востаннє приймав президентів обох країн в одному місяці ще за радянських часів.

За словами експертів, такий дипломатичний дубль демонструє стратегічне прагнення Пекіна управляти відносинами з обома провідними державами в умовах зростаючої глобальної турбулентності. Китай намагається зберігати баланс, не потрапляючи у жорстку залежність ні від Вашингтона, ні від Москви.

Адміністрація Трампа розглядає візит як можливість для переговорів щодо торгівельних відносин, технологій та безпекових питань. Для Путіна поїздка до Пекіна стане черговим сигналом про міцність російсько-китайського партнерства на тлі санкційного тиску Заходу.