За РФ та Китаєм будуть наглядати з космосу: Пісторіус вже домовився з Австралією

Австралія і Німеччина підписали лист про наміри щодо розбудови такого співробітництва, яке має суттєво посилити спостереження за діями третіх держав у космічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

На спільній прес‑конференції представники країн підкреслили загрозу посилених наступальних можливостей Китаю й Росії у космосі - включно з глушінням, осліпленням або можливістю знищувати супутники.

У відповідь вони оголосили про намір створити незалежну глобальну мережу датчиків і сенсорів, яку можна назвати системою раннього попередження (early warning system) для захисту власних космічних систем.



Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у контексті цього зазначив, що прямими сусідами в космосі є саме Китай і Росія, що підкреслює важливість розбудови незалежної системи стеження.:

Прес‑конференція відбулася в рамках першого вісім років візиту німецького міністра оборони до Австралії, що підкреслило поглиблення двосторонніх відносин.

Окрім космічного спостереження, сторони також обговорювали угоду про статус військ (SOFA) та співпрацю в оборонній промисловості.