За РФ та Китаєм будуть наглядати з космосу: Пісторіус вже домовився з Австралією
Австралія і Німеччина підписали лист про наміри щодо розбудови такого співробітництва, яке має суттєво посилити спостереження за діями третіх держав у космічній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.
На спільній прес‑конференції представники країн підкреслили загрозу посилених наступальних можливостей Китаю й Росії у космосі - включно з глушінням, осліпленням або можливістю знищувати супутники.
У відповідь вони оголосили про намір створити незалежну глобальну мережу датчиків і сенсорів, яку можна назвати системою раннього попередження (early warning system) для захисту власних космічних систем.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у контексті цього зазначив, що прямими сусідами в космосі є саме Китай і Росія, що підкреслює важливість розбудови незалежної системи стеження.:
Прес‑конференція відбулася в рамках першого вісім років візиту німецького міністра оборони до Австралії, що підкреслило поглиблення двосторонніх відносин.
Окрім космічного спостереження, сторони також обговорювали угоду про статус військ (SOFA) та співпрацю в оборонній промисловості.
Нагадаємо, що в лютому російські космічні супутники успішно перехоплювали зв'язок над Європою, таким чином отримавши доступ до секретних даних.
Також повідомлялось, як речник МЗС Георгій Тихий сказав восени минулого року, що китайські супутники над Україною спостерігаються вже не вперше, а їхня ціль - моніторинг важливих об'єктів в контексті російської агресії.