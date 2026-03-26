ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

За РФ та Китаєм будуть наглядати з космосу: Пісторіус вже домовився з Австралією

06:07 26.03.2026 Чт
2 хв
Представники країн передбачили загрозу Китаю та РФ у космосі
aimg Маловічко Юлія
За РФ та Китаєм будуть наглядати з космосу: Пісторіус вже домовився з Австралією Фото: глава уряду ФРН Борис Пісторіус (Getty Images)

Австралія і Німеччина підписали лист про наміри щодо розбудови такого співробітництва, яке має суттєво посилити спостереження за діями третіх держав у космічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

Читайте також: Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"

На спільній прес‑конференції представники країн підкреслили загрозу посилених наступальних можливостей Китаю й Росії у космосі - включно з глушінням, осліпленням або можливістю знищувати супутники.

У відповідь вони оголосили про намір створити незалежну глобальну мережу датчиків і сенсорів, яку можна назвати системою раннього попередження (early warning system) для захисту власних космічних систем.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у контексті цього зазначив, що прямими сусідами в космосі є саме Китай і Росія, що підкреслює важливість розбудови незалежної системи стеження.:

Прес‑конференція відбулася в рамках першого вісім років візиту німецького міністра оборони до Австралії, що підкреслило поглиблення двосторонніх відносин.
Окрім космічного спостереження, сторони також обговорювали угоду про статус військ (SOFA) та співпрацю в оборонній промисловості.

Нагадаємо, що в лютому російські космічні супутники успішно перехоплювали зв'язок над Європою, таким чином отримавши доступ до секретних даних.

Також повідомлялось, як речник МЗС Георгій Тихий сказав восени минулого року, що китайські супутники над Україною спостерігаються вже не вперше, а їхня ціль - моніторинг важливих об'єктів в контексті російської агресії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
