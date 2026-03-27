Трамп и Путин могут посетить Китай друг за другом: что это значит для Пекина

Как планируются визиты

По данным SCMP, визит Дональда Трампа в Пекин, который долго планировался, должен состояться 14-15 мая. Об этом Белый дом сообщил в среду. Ранее поездку отложили на несколько недель из-за войны США и Израиля против Ирана.

Пекин пока не подтвердил даты. В четверг представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что стороны "поддерживают коммуникацию" относительно визита, но деталей не раскрыл.

Визит Владимира Путина, по сообщению Кремля еще с февраля, должен состояться в первой половине 2026 года. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во вторник сообщил, что даты согласовывают и вскоре объявят. Источники SCMP предполагают, что визит может состояться в мае - после визита Трампа.

Почему это важно для Китая

Китайские аналитики называют почти одновременные визиты лидеров США и России "редким случаем". Вне многосторонних мероприятий Пекин в последний раз принимал президентов обеих стран в одном месяце еще в советское время.

По словам экспертов, такой дипломатический дубль демонстрирует стратегическое стремление Пекина управлять отношениями с обеими ведущими державами в условиях растущей глобальной турбулентности. Китай пытается сохранять баланс, не попадая в жесткую зависимость ни от Вашингтона, ни от Москвы.

Администрация Трампа рассматривает визит как возможность для переговоров по торговым отношениям, технологиям и вопросам безопасности. Для Путина поездка в Пекин станет очередным сигналом о прочности российско-китайского партнерства на фоне санкционного давления Запада.