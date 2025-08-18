Трамп хочет быстрой сделки и будет давить на Украину, - Bloomberg
Сегодня в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Поскольку лидер США намерен достичь быстрой мирной сделки, он будет давить на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциальной мирной сделки.
Речь идет о соглашении, которое он обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным в пятницу на Аляске. Источник рассказал, что в то время как США сосредоточатся на территориальных уступках, требуемых РФ, Киев будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.
По словам других источников, Трамп в ходе телефонного разговора на выходных заявил лидерам, что он открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности Украины.
Также он сказал союзникам, что хочет быстро достичь сделки и будет призывать Украину согласиться на это, поставив цель - провести встречу Зеленского и Путина а течение недели.
Многие европейцы, как пишет Bloomberg, считают этот график "агрессивным", учитывая сколько вопросов остаются нерешенными.
Также источники сообщают, что Трамп раскрыл фрагменты своих разговоров с Путиным в разговоре лидерами союзников я хотя и без особых подробностей.
Территории в обмен на "мир"
Напомним, что после встречи Трампа с Путиным на Аляске, американский лидер отошел от идеи прекращения огня в Украине и продвигает полноценную мирную сделку.
Как объяснил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, смена позиции связана со "значительным" прогрессом на переговорах США и России.
В СМИ есть информация, что Путин якобы согласен остановить войну, но для этого есть условия. В частности, РФ требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей, а в обмен Москва готова остановить бои в Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, Россия якобы согласна обсуждать вывод своих войск из небольших районов в Сумской и Харьковской областях.
При этом, у Путина есть еще требования, которые касаются статуса русского языка и не только. Детальнее с этим можно познакомиться в материале РБК-Украина.
Уиткофф вчера анонсировал, что сегодня в Белом доме на встрече с Зеленским будут обсуждаться территориальные уступки в пользу России.
Сам Зеленский вчера сказал, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. По его словам, Россия пока не демонстрирует признаков, что готова к ней.
Также он отметил, что стартовой точкой для территориальных переговоров должна быть текущая линия фронта.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин предлагает Украине капитуляцию. Он добавил, что сегодня с Трампом будет "жесткая" дискуссия.