ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп хочет быстрой сделки и будет давить на Украину, - Bloomberg

Понедельник 18 августа 2025 07:35
UA EN RU
Трамп хочет быстрой сделки и будет давить на Украину, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Поскольку лидер США намерен достичь быстрой мирной сделки, он будет давить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциальной мирной сделки.

Речь идет о соглашении, которое он обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным в пятницу на Аляске. Источник рассказал, что в то время как США сосредоточатся на территориальных уступках, требуемых РФ, Киев будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.

По словам других источников, Трамп в ходе телефонного разговора на выходных заявил лидерам, что он открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности Украины.

Также он сказал союзникам, что хочет быстро достичь сделки и будет призывать Украину согласиться на это, поставив цель - провести встречу Зеленского и Путина а течение недели.

Многие европейцы, как пишет Bloomberg, считают этот график "агрессивным", учитывая сколько вопросов остаются нерешенными.

Также источники сообщают, что Трамп раскрыл фрагменты своих разговоров с Путиным в разговоре лидерами союзников я хотя и без особых подробностей.

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что после встречи Трампа с Путиным на Аляске, американский лидер отошел от идеи прекращения огня в Украине и продвигает полноценную мирную сделку.

Как объяснил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, смена позиции связана со "значительным" прогрессом на переговорах США и России.

В СМИ есть информация, что Путин якобы согласен остановить войну, но для этого есть условия. В частности, РФ требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей, а в обмен Москва готова остановить бои в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Россия якобы согласна обсуждать вывод своих войск из небольших районов в Сумской и Харьковской областях.

При этом, у Путина есть еще требования, которые касаются статуса русского языка и не только. Детальнее с этим можно познакомиться в материале РБК-Украина.

Уиткофф вчера анонсировал, что сегодня в Белом доме на встрече с Зеленским будут обсуждаться территориальные уступки в пользу России.

Сам Зеленский вчера сказал, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только лидерами стран во время трехсторонней встречи. По его словам, Россия пока не демонстрирует признаков, что готова к ней.

Также он отметил, что стартовой точкой для территориальных переговоров должна быть текущая линия фронта.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин предлагает Украине капитуляцию. Он добавил, что сегодня с Трампом будет "жесткая" дискуссия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия