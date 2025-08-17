Одразу мир, а не перемир'я: Віткофф пояснив, чому Трамп змінив позицію щодо України

Президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо України і працює вже безпосередньо над мирною угодою. Цьому посприяв "значний прогрес" у переговорах із РФ.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначимо, що в ніч на 16 серпня між Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася зустріч на Алясці. Ключовою темою була війна в Україні.

За словами Віткоффа, значний прогрес, досягнутий під час саміту, спонукав Трампа відмовитися від прагнення до негайного припинення вогню і натомість працювати над просуванням більш масштабної мирної угоди.

"На цій зустрічі ми домоглися такого великого прогресу щодо всіх інших компонентів, необхідних для мирної угоди, що президент Трамп переключився на цей напрямок", - сказав Віткофф.

Він знову додав, що зараз намітився імпульс до укладення більш масштабної мирної угоди, яка виключить необхідність негайного припинення вогню.

"Ми маємо намір спробувати досягти мирної угоди, яка покладе край бойовим діям назавжди і дуже швидко. Швидше, ніж припинення вогню. Ми усунули всі питання, які необхідно було б обговорити й узгодити в рамках припинення вогню", - каже спецпредставник США.

Також Віткофф зазначив, що російська сторона пішла далі в пом'якшенні своїх позицій, ніж це було на попередніх зустрічах.

"Уперше ми бачимо більше компромісів, ніж будь-коли раніше... Це обнадіює. Тепер нам потрібно розвивати це і домогтися угоди для українців", - резюмував він.