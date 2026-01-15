Трамп хоче "швидкого" удару по Ірану, але радники не дають гарантій падіння режиму, - NBC

Дональд Трамп висловив бажання, щоб будь-які військові дії США проти Ірану були "швидкими та рішучими" і призвели до фінального результату, а не до тривалого конфлікту.

За даними джерел, президент Штатів прагне остаточного удару по режиму, проте його команда з національної безпеки наразі не може надати гарантій швидкого краху влади в Тегерані. В адміністрації США існує серйозна стурбованість щодо можливої відповіді Ірану, яку радники вважають неминучою.

Основними чинниками стримування наразі є брак ресурсів. За даними NBC, США може не вистачити потужностей у регіоні для захисту від іранської контратаки.

Протести в Ірані

Іран охопила наймасштабніша хвиля протестів за останні роки, спровокована стрімким обвалом національної валюти та рекордною інфляцією. Попри силовий тиск, тисячі людей залишаються на вулицях, оскільки економічна криза поставила населення на межу виживання.

Ситуація в країні наразі критична: зіткнення призвели до численних жертв, зокрема серед дітей, а в самих силових структурах почався розкол через доцільність кровопролиття.

Хоча офіційний Тегеран заявляє про "повний контроль" і звинувачує в організації заворушень Ізраїль, очевидці повідомляють про прицільний вогонь снайперів по протестувальниках, яких влада називає "терористами".