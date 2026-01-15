Іран заявляє про спокій у країні, очевидці фіксують стрілянину по протестувальниках

Влада Ірану заявляє про повний контроль над ситуацією в країні та стабілізацію обстановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі телеканалу Fox News .

"Тепер встановився спокій. Ми повністю контролюємо ситуацію і сподіваємося на мудрість у подальших діях. Ми не прагнемо ескалації чи високої напруженості, що могла б стати катастрофічною для всіх", - заявив міністр.

Арагчі спростував дані правозахисників про тисячі загиблих серед мирних протестувальників, стверджуючи, що жертв лише сотні.

Міністр звинуватив у загибелі людей "ізраїльську змову", спрямовану на провокування США на втручання.

За його словами, протягом трьох днів поліцейські та сили безпеки боролися не з протестувальниками, а з "терористами".

Водночас Арагчі запевнив, що влада не планує проводити страти затриманих учасників протестів.

Однак повідомлення очевидців, на які посилається Fox News, свідчать про стрілянину по неозброєних протестувальниках і прицільну роботу снайперів, що суперечить офіційним заявам іранського уряду.