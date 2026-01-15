ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран заявляє про спокій у країні, очевидці фіксують стрілянину по протестувальниках

Іран, Четвер 15 січня 2026 04:10
UA EN RU
Іран заявляє про спокій у країні, очевидці фіксують стрілянину по протестувальниках Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Влада Ірану заявляє про повний контроль над ситуацією в країні та стабілізацію обстановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі телеканалу Fox News.

"Тепер встановився спокій. Ми повністю контролюємо ситуацію і сподіваємося на мудрість у подальших діях. Ми не прагнемо ескалації чи високої напруженості, що могла б стати катастрофічною для всіх", - заявив міністр.

Арагчі спростував дані правозахисників про тисячі загиблих серед мирних протестувальників, стверджуючи, що жертв лише сотні.

Міністр звинуватив у загибелі людей "ізраїльську змову", спрямовану на провокування США на втручання.

За його словами, протягом трьох днів поліцейські та сили безпеки боролися не з протестувальниками, а з "терористами".

Водночас Арагчі запевнив, що влада не планує проводити страти затриманих учасників протестів.

Однак повідомлення очевидців, на які посилається Fox News, свідчать про стрілянину по неозброєних протестувальниках і прицільну роботу снайперів, що суперечить офіційним заявам іранського уряду.

Як повідомлялось, 14 січня усіх послів держав ЄС, які досі працюють у Тегерані, було викликано на закриту зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Зустріч розпочалася з виступу іранського міністра, який виклав офіційну позицію режиму: протести він назвав організованими "провокаторами", нібито підтриманими з-за кордону.

Європейські дипломати дали зрозуміти: репресії лише посилять європейський тиск.

Масові протести в Ірані

Нагадаємо, масові антиурядові протести почалися в Ірані 28 грудня, вони спалахнули через жорсткі дії влади, постійні порушення прав людини та погіршення економічної та соціальної ситуації.

За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.

Детальніше про протести в Ірані і як вони можуть вплинути на події в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Мітинг
Новини
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП