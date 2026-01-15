Іран заявляє про спокій у країні, очевидці фіксують стрілянину по протестувальниках
Влада Ірану заявляє про повний контроль над ситуацією в країні та стабілізацію обстановки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі телеканалу Fox News.
"Тепер встановився спокій. Ми повністю контролюємо ситуацію і сподіваємося на мудрість у подальших діях. Ми не прагнемо ескалації чи високої напруженості, що могла б стати катастрофічною для всіх", - заявив міністр.
Арагчі спростував дані правозахисників про тисячі загиблих серед мирних протестувальників, стверджуючи, що жертв лише сотні.
Міністр звинуватив у загибелі людей "ізраїльську змову", спрямовану на провокування США на втручання.
За його словами, протягом трьох днів поліцейські та сили безпеки боролися не з протестувальниками, а з "терористами".
Водночас Арагчі запевнив, що влада не планує проводити страти затриманих учасників протестів.
Однак повідомлення очевидців, на які посилається Fox News, свідчать про стрілянину по неозброєних протестувальниках і прицільну роботу снайперів, що суперечить офіційним заявам іранського уряду.
Як повідомлялось, 14 січня усіх послів держав ЄС, які досі працюють у Тегерані, було викликано на закриту зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.
Зустріч розпочалася з виступу іранського міністра, який виклав офіційну позицію режиму: протести він назвав організованими "провокаторами", нібито підтриманими з-за кордону.
Європейські дипломати дали зрозуміти: репресії лише посилять європейський тиск.
Масові протести в Ірані
Нагадаємо, масові антиурядові протести почалися в Ірані 28 грудня, вони спалахнули через жорсткі дії влади, постійні порушення прав людини та погіршення економічної та соціальної ситуації.
За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.
