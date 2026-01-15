Трамп хочет "быстрого" удара по Ирану, но советники не дают гарантий падения режима, - NBC

Президент США Дональд Трамп хочет быстрого удара по Ирану, чтобы избежать затяжной войны. Однако советники не гарантируют мгновенного падения режима в Тегеране после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Дональд Трамп выразил желание, чтобы любые военные действия США против Ирана были "быстрыми и решительными" и привели к финальному результату, а не к длительному конфликту.
По данным источников, президент Штатов стремится к окончательному удару по режиму, однако его команда по национальной безопасности пока не может предоставить гарантий быстрого краха власти в Тегеране. В администрации США существует серьезная обеспокоенность относительно возможного ответа Ирана, который советники считают неизбежным.
Основными факторами сдерживания сейчас является нехватка ресурсов. По данным NBC, США может не хватить мощностей в регионе для защиты от иранской контратаки.
Иран охватила самая масштабная волна протестов за последние годы, спровоцированная стремительным обвалом национальной валюты и рекордной инфляцией. Несмотря на силовое давление, тысячи людей остаются на улицах, поскольку экономический кризис поставил население на грань выживания.
Ситуация в стране сейчас критическая: столкновения привели к многочисленным жертвам, в том числе среди детей, а в самих силовых структурах начался раскол из-за целесообразности кровопролития.
Хотя официальный Тегеран заявляет о "полном контроле" и обвиняет в организации беспорядков Израиль, очевидцы сообщают о прицельном огне снайперов по протестующим, которых власти называют "террористами".
Напомним, иранская оппозиция в лице Резы Пахлави уже озвучила стратегию реформ в стране на случай падения режима аятолл. План сына последнего шаха предусматривает полный отказ от военной ядерной программы, официальное признание Израиля и прекращение поддержки террористических группировок.
По словам Пахлави, демократический Иран должен стать стабилизирующей силой в регионе и надежным партнером Запада в борьбе с экстремизмом, наркоторговлей и организованной преступностью.
Но Дональд Трамп выразил сомнение в способности Пахлави сплотить иранцев для свержения режима.
Американский лидер отметил, что хотя оппозиционер производит положительное впечатление, его реальное влияние и уровень поддержки внутри страны остаются неопределенными.