Трамп оцінив, чи може Реза Пахлаві заручитися підтримкою в Ірані
Президент США Дональд Трамп оцінив шанси іранської опозиції на владу та розповів, чи готовий підтримати сина останнього шаха Ірану - Мохаммеда Резу Пахлаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа агентству Reuters.
Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, проте його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням.
Під час розмови в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що не впевнений у здатності Пахлаві згуртувати іранців для зміни режиму.
"Він здається дуже приємним, але я не знаю, як би він грав у своїй країні, ми ще не досягли цього рівня. Я не знаю, чи прийме його країна його лідерство, і якщо так, то мене це точно влаштує", - сказав президент США.
Американський лідер пішов ще далі, поставивши під сумнів здатність Пахлаві керувати Іраном після того, як минулого тижня заявив, що не планує з ним зустрічатися.
Він також зазначив, що уряд у Тегерані може пасти внаслідок протестів, проте, незалежно від того, станеться це чи ні, "це буде цікавий період часу".
Фрагментація опозиції та реальна підтримка
Попри медійну активність 65-річного принца, експерти та американська влада обережно оцінюють його реальні шанси на владу. Реза Пахлаві живе за межами Ірану з 1979 року, а сама іранська опозиція залишається глибоко роздробленою між різними ідеологічними фракціями.
Заступниця директора програми Chatham House з питань Близького Сходу та Північної Африки Санам Вакіл зазначає, що хоча Пахлаві допоміг мобілізувати частину людей, перебільшувати його вплив не варто. В умовах закритого режиму вкрай важко об'єктивно виміряти рівень підтримки будь-якої політичної постаті.
Трамп також додав, що хоча падіння уряду в Тегерані на тлі протестів є цілком можливим, насправді "будь-який режим може зазнати невдачі".
План реформ Пахлаві: головні тези
У своєму останньому зверненні спадкоємний принц Ірану представив стратегічне бачення країни після падіння режиму аятол. Його план базується на повній зміні зовнішньополітичного курсу та економічній відкритості.
Ключові обіцянки Рези Пахлаві - ядерне роззброєння, визнання Ізраїлю, енергетична безпека та відкриття країни для глобальних інвестицій.
Пахлаві наголосив, що його мета - перетворити Іран з "країни-вигнанця" на ключового стабілізуючого партнера Заходу на Близькому Сході.
Нагадаємо, хвиля антиурядових виступів сколихнула Іран 28 грудня 2025 року. Головними причинами народного гніву стали системні порушення прав людини, репресії та катастрофічний стан економіки. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи радикальних змін у соціальній політиці та припинення диктатури.
Ціна цього протистояння виявилася надвисокою: за неофіційними даними, кількість загиблих може сягати 12 тисяч осіб. Жорсткі методи придушення протестів лише підігріли протестні настрої всередині країни.
Детальніше про те, що відбувається в Ірані та як ці події можуть змінити ситуацію в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.