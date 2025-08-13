Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести другу зустріч - за участі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна - якщо саміт на Алясці "пройде добре".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа в центрі Кеннеді.
"Якщо перша зустріч пройде добре, то друга зустріч буде швидко, я б хотів провести її майже миттєво - між Путіним, Зеленським та мною, якщо вони захочуть, щоб я там був", - сказав він.
Президент США додав, що саміт на Алясці може створити хороші передумови для другої зустрічі. Але вона може не відбутися, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах.
"Може й не бути другої зустрічі, якщо я відчую, що її не треба проводити, бо я не почую відповідей, які я маю почути, тоді у нас не буде другої зустрічі", - сказав він.
Трамп додав, що дуже добре оцінює розмову, яку сьогодні він провів із Зеленським та європейськими лідерами.
"Дуже хороша розмова. Я б оцінив на десятку", - зазначив американський президент.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, Трамп зустрінеться на Алясці з Путіним. Зустріч пройде на військовій базі США. Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.
На тлі цього CBS News з посиланням на джерела написало, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня. За даними видання, американська влада працює над місцем для такого тристороннього саміту.
Цікаво, що Трамп 13 серпня обрушився із критикою на ЗМІ, які розмістили негативні публікації щодо його майбутньої зустрічі з Путіним. Трамп назвав їх "фейковими новинами". Самі ж публікації з'явилися на тлі побоювання того, що під час зустрічі Путіну вдасться вплинути на Трампа.