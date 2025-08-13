Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие

"Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча будет быстро, я бы хотел провести ее почти мгновенно - между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был", - сказал он.

Президент США добавил, что саммит на Аляске может создать хорошие предпосылки для второй встречи. Но она может не состояться, если Путин будет настаивать на своих условиях.

"Может и не быть второй встречи, если я почувствую, что ее не надо проводить, потому что я не услышу ответов, которые я должен услышать, тогда у нас не будет второй встречи", - сказал он.

Трамп добавил, что очень хорошо оценивает разговор, который сегодня он провел с Зеленским и европейскими лидерами.

"Очень хороший разговор. Я бы оценил на десятку", - отметил американский президент.