"Фейкові новини": Трамп обрушився на критиків його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп обрушився із критикою на ЗМІ, які розмістили негативні публікації щодо його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп назвав їх "фейковими новинами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його соціальній мережі Truth Social .

Зокрема, Трамп заявив, що над освітленням його майбутньої зустрічі з Путіним працюють "дуже нечесні ЗМІ". Вони, за версією Трампа, цитують "звільнених невдах та справді дурних людей" - до яких президент відніс свого ексрадника Джона Болтона.

"Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, попри те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг", - написав він.

Трамп додав, що це США, мовляв, "перемагають в усьому". ЗМІ, які пишуть критику на адресу президента та його планів зустрітися з Путіним - це "фейкові новини", а люди, які критикують зустріч - "хворі та нечесні люди".

"Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!.. Вони хворі та нечесні люди які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо в усьому!", - написав президент США.