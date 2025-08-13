Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News

Президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Співрозмовники видання повідомили, що тристоронній саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

За інформацією джерел, знайомих з переговорами, США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Цей саміт стосуватиметься війни в Україні, але пройде безпосередньо без президента Володимира Зеленського.

Американський лідер заявляв, що він розраховує домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню між РФ і Україною. Такий сценарій американський лідер вважає позитивним.

Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією. У ЗМІ на цьому тлі з'явилися чутки, що Москва захоче роздобути Донецьку і Луганську області.

Водночас Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, пообіцяв, що Україна не буде виводити свої війська з Донецької області.

Більше про те, що відомо на зараз про зустріч Трампа і Путіна та чому не буде Зеленського, - у матеріалі РБК-Україна.