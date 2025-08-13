ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News

Середа 13 серпня 2025 18:15
UA EN RU
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News Фото: Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дональд Трамп (колаж РБКК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За інформацією джерел, знайомих з переговорами, США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.

Співрозмовники видання повідомили, що тристоронній саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Цей саміт стосуватиметься війни в Україні, але пройде безпосередньо без президента Володимира Зеленського.

Американський лідер заявляв, що він розраховує домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню між РФ і Україною. Такий сценарій американський лідер вважає позитивним.

Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією. У ЗМІ на цьому тлі з'явилися чутки, що Москва захоче роздобути Донецьку і Луганську області.

Водночас Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, пообіцяв, що Україна не буде виводити свої війська з Донецької області.

Більше про те, що відомо на зараз про зустріч Трампа і Путіна та чому не буде Зеленського, - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія