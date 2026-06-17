Трамп готує сюрприз для Путіна та посилить тиск на Кремль

Лідери "Великої сімки" приїхали до Евіан-ле-Бена з тривогою й готувалися до конфліктів із Дональдом Трампом через Іран та українське питання. Проте перший день переговорів змінив настрій - дипломати ЄС відчули полегшення.

Позиція Білого дому стала м’якшою, а Трамп натякнув на готовність підтримати Європу в українському питанні. Натомість він хоче отримати допомогу союзників для стабілізації ситуації з Іраном.

"Дискусії, які ми мали між собою та з президентом США - як на офіційних зустрічах, так і в неформальних зустрічах у кулуарах - вселяють у мене певний оптимізм", - заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Трамп готовий тиснути на диктатора РФ Путіна, щоб той припинив агресію. Але підтримка України має свою ціну: Трамп вимагає від партнерів по G7 допомогти з безпекою в Ормузькій протоці. В обмін на активність США у питанні миру в Україні Європа має підтримати нову іранську угоду.

Також американський президент після 70-хвилинної зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

"Росія має укласти угоду", - сказав президент США.

Такі дії розвіяли побоювання, що Трамп може змусити Україну до капітуляції. Раніше він розмовляв із Путіним телефоном майже годину, що викликало паніку серед союзників. Вони боялися односторонніх поступок Кремлю, а зараз ситуація виглядає інакше.

Європейські країни готові допомагати США в Ормузькій протоці. Але вони висувають свої умови. Макрон наголосив, що розгортання кораблів для розмінування має бути спільним рішенням усіх сторін угоди, включаючи Іран та Оман.

Зараз Трамп виглядає налаштованим на конструктив і дипломати сподіваються, що цей настрій збережеться до зустрічі в Туреччині.

"Йому (Трампу) знадобляться можливості його союзників з G7 та інших… щоб розмінувати Ормуз", - пояснив один із високопосадовців.

Як Макрон очаровував Трампа

Лідери ЄС застосували стратегію "м’якої сили" та зіграли на слабкості Трампа до розкоші. Президент Франції Еммануель Макрон запросив його на вечерю до Версальського палацу, що справило на американського гостя неабияке враження.

"Я їхав по обіді, і тоді французький президент, який, як виявилося, дуже приємна людина, запросив мене на вечерю до Версаля. А Версаль - це справжня знахідка", - розповів Дональд Трамп.

Інші лідери також шукали підхід:

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Останній жест був розрахований на релігійне оточення Трампа. Україна намагається закріпити підтримку США перед самітом НАТО, який відбудеться наступного місяця в Анкарі.