ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський показав Трампу наслідки удару по Лаврі, - Reuters

16:34 16.06.2026 Вт
2 хв
Як на це відреагував президент США?
aimg Іван Носальський
Зеленський показав Трампу наслідки удару по Лаврі, - Reuters Фото: росіяни вдарили по Києво-Печерській Лаврі (president.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський показав президенту США Дональду Трампу фото наслідків російської атаки на Києво-Печерську Лавру. Це сталося під час зустрічі лідерів на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інформацію про те, що Зеленський показав Трампу наслідки удару РФ, повідомили Reuters неназвані європейські дипломати.

Один із дипломатів зазначив, що Трамп висловив своє несхвалення російської атаки.

При цьому, за словами іншого дипломата, з психологічної точки зору рішення Зеленського показати ці фотографії було вдалим кроком.

Києво-Печерській Лаврі понад 1000 років. Вона є символом духовної та культурної спадщини України та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Удар по Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Велику кількість безпілотників і ракет ворог запустив по Києву.

Вночі стало відомо, що був "приліт" по Києво-Печерській Лаврі. Там спалахнула пожежа. Згідно з офіційними даними, для атаки росіяни використовували ударний безпілотник.

Російські війська пошкодили Успенський собор. За словами віце-прем’єра з питань гуманітарної політики Тетяни Бережної, на місці оперативно відреагували рятувальники та братія монастиря, що дозволило мінімізувати загрози для людей.

Водночас єпископ Авраамій повідомив, що з лаври організували термінову евакуацію стародавніх ікон, богослужбових предметів та інших цінностей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Київ Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні Атака дронів Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt