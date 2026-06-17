Трамп готовит сюрприз для Путина и усилит давление на Кремль

Лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен с тревогой и готовились к конфликтам с Дональдом Трампом по поводу Ирана и украинского вопроса. Однако первый день переговоров изменил настроение - дипломаты ЕС почувствовали облегчение.

Позиция Белого дома смягчилась, а Трамп намекнул на готовность поддержать Европу в украинском вопросе. Взамен он хочет получить помощь союзников для стабилизации ситуации с Ираном.

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах - вселяют в меня определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп готов оказать давление на диктатора РФ Путина, чтобы тот прекратил агрессию. Но поддержка Украины имеет свою цену: Трамп требует от партнеров по "Большой семерке" помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе. В обмен на активность США в вопросе мира в Украине Европа должна поддержать новое иранское соглашение.

Также американский президент после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

"Россия должна заключить соглашение", - сказал президент США.

Такие действия развеяли опасения, что Трамп может заставить Украину капитулировать. Ранее он разговаривал с Путиным по телефону почти час, что вызвало панику среди союзников. Они опасались односторонних уступок Кремлю, а сейчас ситуация выглядит иначе.

Европейские страны готовы помогать США в Ормузском проливе. Но они выдвигают свои условия. Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть совместным решением всех сторон соглашения, включая Иран и Оман.

Сейчас Трамп выглядит настроенным на конструктивный диалог, и дипломаты надеются, что этот настрой сохранится до встречи в Турции.

"Ему (Трампу) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормуз", - пояснил один из высокопоставленных чиновников.

Как Макрон очаровал Трампа

Лидеры ЕС применили стратегию "мягкой силы" и сыграли на слабости Трампа к роскоши. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его на ужин в Версальский дворец, что произвело на американского гостя неизгладимое впечатление.

"Я ехал после обеда, и тогда французский президент, который, как оказалось, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версаль. А Версаль - это настоящая находка", - рассказал Дональд Трамп.

Другие лидеры также искали подход:

Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47.

Джорджия Мелони провела дружескую разъяснительную встречу.

Владимир Зеленский показал фото горящего собора после атаки российского дрона.

Последний жест был рассчитан на религиозное окружение Трампа. Украина пытается закрепить поддержку США перед саммитом НАТО, который состоится в следующем месяце в Анкаре.