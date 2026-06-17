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Трамп готовит сюрприз для Путина и усилит давление на Кремль

00:38 17.06.2026 Ср
3 мин
Какое жесткое условие в отношении Украины выдвинул Трамп лидерам "Большой семерки"?
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Трамп и диктатор РФ Путин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал неожиданную готовность усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. В ходе саммита "Большой семерки" во Франции американский лидер предложил европейским союзникам своеобразный геополитический бартер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен с тревогой и готовились к конфликтам с Дональдом Трампом по поводу Ирана и украинского вопроса. Однако первый день переговоров изменил настроение - дипломаты ЕС почувствовали облегчение.

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Позиция Белого дома смягчилась, а Трамп намекнул на готовность поддержать Европу в украинском вопросе. Взамен он хочет получить помощь союзников для стабилизации ситуации с Ираном.

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах - вселяют в меня определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп готов оказать давление на диктатора РФ Путина, чтобы тот прекратил агрессию. Но поддержка Украины имеет свою цену: Трамп требует от партнеров по "Большой семерке" помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе. В обмен на активность США в вопросе мира в Украине Европа должна поддержать новое иранское соглашение.

Также американский президент после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

"Россия должна заключить соглашение", - сказал президент США.

Такие действия развеяли опасения, что Трамп может заставить Украину капитулировать. Ранее он разговаривал с Путиным по телефону почти час, что вызвало панику среди союзников. Они опасались односторонних уступок Кремлю, а сейчас ситуация выглядит иначе.

Европейские страны готовы помогать США в Ормузском проливе. Но они выдвигают свои условия. Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть совместным решением всех сторон соглашения, включая Иран и Оман.

Сейчас Трамп выглядит настроенным на конструктивный диалог, и дипломаты надеются, что этот настрой сохранится до встречи в Турции.

"Ему (Трампу) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормуз", - пояснил один из высокопоставленных чиновников.

Как Макрон очаровал Трампа

Лидеры ЕС применили стратегию "мягкой силы" и сыграли на слабости Трампа к роскоши. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его на ужин в Версальский дворец, что произвело на американского гостя неизгладимое впечатление.

"Я ехал после обеда, и тогда французский президент, который, как оказалось, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версаль. А Версаль - это настоящая находка", - рассказал Дональд Трамп.

Другие лидеры также искали подход:

  • Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47.
  • Джорджия Мелони провела дружескую разъяснительную встречу.
  • Владимир Зеленский показал фото горящего собора после атаки российского дрона.

Последний жест был рассчитан на религиозное окружение Трампа. Украина пытается закрепить поддержку США перед саммитом НАТО, который состоится в следующем месяце в Анкаре.

Контекст события

Мы уже сообщали, что в кулуарах саммита G7 Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. После этого украинский президент заявил, что сегодня, 17 июня, может провести еще одну встречу с американским коллегой.

Кроме того, по словам Зеленского, украинская делегация будет встречаться с американской делегацией в течение суток.

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