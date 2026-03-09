UA

Трамп готує радикальні кроки через стрибок цін на нафту

22:59 09.03.2026 Пн
2 хв
Білий дім прагне "збити" ціни на нафту, поки вони не зашкодили американському бізнесу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розглядає декілька варіантів стримування цін на нафту, які перевищують 100 доларів за барель через війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп однією заявою про Іран обвалив ціни на нафту

Наміри Білого дому відображають його побоювання щодо того, що подорожчання нафти зашкодить американському бізнесу та американцям напередодні проміжних виборів у листопаді. Республіканці сподіваються зберегти контроль над Конгресом.

Американські посадовці провели переговори з представниками країн "Великої сімки" щодо можливого спільного вивільнення сирої нафти зі стратегічних резервів. Проте це лише один з можливих заходів.

Крім того, серед варіантів, котрі вивчаються: обмеження експорту зі США; втручання на ринки нафтових ф’ючерсів; скасування деяких федеральних податків та скасування вимог "Закону Джонса" (зобов’язує внутрішнє транспортування палива здійснювати лише судами під прапором США).

Адміністрація Трампа також чинить дипломатичний тиск на союзні країни Перської затоки, аби ті допомогли відновити видобуток і транспортування нафти.

Стрімке подорожчання нафти

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході призвів до різкого скорочення судноплавства через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для транспортування нафти й газу.

Іран фактично обмежує рух суден у цьому районі, що викликало побоювання щодо тривалих обмежень поставок нафти. На цьому тлі ціни на неї почали стрімко зростати й перевищили позначку у 100 доларів за барель.

Зазначимо, раніше Трамп заявляв, що різке зростання цін на нафту після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану є "невеликою ціною за безпеку". На його думку, подорожчання нафти є короткостроковим явищем.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає можливість пом'якшення обмежень на російську нафту.

