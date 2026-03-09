МВФ закликав готуватися до непередбачуваного на тлі війни в Ірані

Затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на світові ринки та економіки, створюючи неочікувані виклики для політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої, яку наводить Bloomberg .

"Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він може суттєво вплинути на ринкові настрої, економічне зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків", - сказала Георгієва на симпозіумі в Токіо.

Вона додала, що наслідки можуть відчуватися навіть після закінчення бойових дій, створюючи тривалу невизначеність.

"У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме та готуйтеся до цього", - застерегла директорка МВФ.

Георгієва підтвердила, що судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося на 90%. Через неї проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та скрапленого природного газу, включаючи приблизно половину імпорту нафти в Азії та чверть імпорту СПГ.

На тлі цих шоків глава МВФ закликала політиків інвестувати у сильні інституції та розвиток приватного сектору.

"Ви контролюєте власну внутрішню політику. Ви можете підготувати економіку до ефективного протистояння цим шокам", - підкреслила Георгієва.