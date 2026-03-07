США можуть зняти санкції з російської нафти через дефіцит на ринку, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не виключає послаблення санкцій проти російської нафти, щоб усунути дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Бессент зазначив, що восени США попросили Індію припинити купувати підсанкційну російську нафту, і вона це зробила.

Далі країна збиралася замінити її нафтою зі США, однак для "згладжування" тимчасового дефіциту нафти у світі, Вашингтон дав тимчасовий дозвіл на купівлю російської.

"Ми дали їм дозвіл приймати російську нафту. Ми також можемо зняти санкції з іншої російської нафти... На воді зараз перебувають сотні млн барелів підсанкційної нафти. По суті, знявши з неї санкції, Мінфін може створити додаткову пропозицію на ринку", - сказав Бессент в ефірі Fox Business.

Міністр підкреслив, що США розглядають такий варіант і будуть регулярно оголошувати про заходи, спрямовані на те, щоб полегшити ситуацію на ринку під час операції на Близькому Сході.