США можуть зняти санкції з російської нафти через дефіцит на ринку, - Бессент

00:46 07.03.2026 Сб
2 хв
США повертають Росію на світовий ринок?
aimg Едуард Ткач
США можуть зняти санкції з російської нафти через дефіцит на ринку, - Бессент Фото: Скотт Бессент (Getty Images)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не виключає послаблення санкцій проти російської нафти, щоб усунути дефіцит нафти у світі через військову операцію проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Читайте також: "Зупинка миру" і нафта по 150 доларів: Катар попередив про наслідки війни в Ірані

Бессент зазначив, що восени США попросили Індію припинити купувати підсанкційну російську нафту, і вона це зробила.

Далі країна збиралася замінити її нафтою зі США, однак для "згладжування" тимчасового дефіциту нафти у світі, Вашингтон дав тимчасовий дозвіл на купівлю російської.

"Ми дали їм дозвіл приймати російську нафту. Ми також можемо зняти санкції з іншої російської нафти... На воді зараз перебувають сотні млн барелів підсанкційної нафти. По суті, знявши з неї санкції, Мінфін може створити додаткову пропозицію на ринку", - сказав Бессент в ефірі Fox Business.

Міністр підкреслив, що США розглядають такий варіант і будуть регулярно оголошувати про заходи, спрямовані на те, щоб полегшити ситуацію на ринку під час операції на Близькому Сході.

США відкрили РФ можливість заробляти, але не скрізь

Нагадаємо, буквально добою раніше Скотт Бессент написав у соцмережах пост, де сказав, що для забезпечення безперебійного потоку нафти на світовий ринок, Мінфін США дав 30-денний дозвіл Індії на купівлю російської нафти.

Бессент стверджує, що цей "свідомо короткостроковий захід" не принесе значної вигоди РФ, оскільки дозвіл дає змогу лише здійснювати купівлю тієї нафти, яка вже стоїть у порту або в морі.

Зазначимо, що як альтернативу Індія раніше мала намір замінити російську нафту не тільки поставками зі США, а й із країн Близького Сходу.

Однак у зв'язку з операцією проти Ірану просування кораблів з нафтою і не тільки через Ормузьку протоку ускладнено, якщо не сказати що взагалі зупинено. Це, власне, і стало причиною дефіциту нафти на ринку.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА Санкції проти Росії
