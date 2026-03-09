RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп готовит радикальные шаги из-за скачка цен на нефть

22:59 09.03.2026 Пн
2 мин
Белый дом стремится "сбить" цены на нефть, пока они не навредили американскому бизнесу
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов сдерживания цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель из-за войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп одним заявлением об Иране обвалил цены на нефть

Намерения Белого дома отражают его опасения относительно того, что подорожание нефти повредит американскому бизнесу и американцам накануне промежуточных выборов в ноябре. Республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.

Американские чиновники провели переговоры с представителями стран "Большой семерки" относительно возможного совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов. Однако это лишь одна из возможных мер.

Кроме того, среди изучаемых вариантов: ограничение экспорта из США; вмешательство на рынки нефтяных фьючерсов; отмена некоторых федеральных налогов и отмена требований "Закона Джонса" (обязывает внутреннюю транспортировку топлива осуществлять только судами под флагом США).

Администрация Трампа также оказывает дипломатическое давление на союзные страны Персидского залива, чтобы те помогли восстановить добычу и транспортировку нефти.

Стремительное подорожание нефти

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.

Иран фактически ограничивает движение судов в этом районе, что вызвало опасения относительно длительных ограничений поставок нефти. На этом фоне цены на нее начали стремительно расти и превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Отметим, ранее Трамп заявлял, что резкий рост цен на нефть после начала операции США и Израиля против Ирана является "небольшой ценой за безопасность". По его мнению, подорожание нефти является краткосрочным явлением.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на российскую нефть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп