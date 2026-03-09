Трамп готує ґрунт? США вдвічі скоротили військові навчання перед візитом до Азії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Навчання стартували 9 березня і триватимуть до 19 березня.

При цьому, за даними журналістів, кількість польових тренувань було зменшено більш ніж удвічі - до 22 порівняно з 51 минулого року. Це сталось на тлі підготовки візиту Дональда Трампа до Азії і вже викликало хвилю дискусій про зміну стратегії Вашингтона в регіоні.

Таким чином, цього року союзники продемонстрували стриманість, яка контрастує з активністю минулих років. При цьому у Міністерстві оборони Південної Кореї наполягають, що навчання проходять за планом, а польові тренування просто будуть "рівномірно розподілені протягом року".

За даними американських військових, тренування спрямовані на покращення оперативної сумісності між союзниками, посилення спільної оборони та підвищення бойової готовності.

Водночас дані маневри вже традиційно викликають різку критику з боку Північної Кореї, яка давно називає їх підготовкою до можливого вторгнення.

Тінь Близького Сходу та системи Patriot

Навчання проходять у тривожній атмосфері.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють про можливу передислокацію американських ресурсів - зокрема систем ППО Patriot - із Корейського півострова до зони конфлікту США з Іраном. Командування Збройних сил США в Кореї (USFK) відмовилося підтверджувати ці дані, посилаючись на секретність, проте запевнило, що підтримує "готову до дій присутність" у регіоні.

"Збройні сили США в Кореї, як і раніше, зосереджені на підтримці сильної, готової та боєздатної присутності сил на Корейському півострові", - йдеться у заяві.

Візит Трампа та саміт із Сі Цзіньпіном

Головним фактором стриманості військових аналітики вважають підготовку до великого азійського турне Дональда Трампа.

Так, найближчими тижнями президент США має прибути до регіону для доленосної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. МЗС Китаю вже підтвердило: війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту, від якого очікують розв'язання ключових протиріч між Пекіном та Вашингтоном.