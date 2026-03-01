ua en ru
Південна Корея закликала КНДР до "нової ери" відносин

Південна Корея, Неділя 01 березня 2026 08:10
UA EN RU
Південна Корея закликала КНДР до "нової ери" відносин Фото: президент Південної Кореї Лі Дже Мен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину обрати мирні переговори замість зброї та розпочати "нову еру" відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Кім Чен Ина переобрали генсеком Трудової партії КНДР

Свою заяву південнокорейський лідер Лі Дже Мен приурочив до 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї.

Так, виступаючи з урочистою промовою, Лі Дже Мен підкреслив, що настав час для відновлення прямих контактів, і Сеул готовий до рішучих кроків заради спільного майбутнього.

"Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами", - заявив президент.

Сеул пропонує "нову еру" взаємодії

Ініціатива Лі Дже Мена базується на трьох ключових стовпах, які мають змінити формат співіснування двох країн:

  1. Пошук спільних точок дотику: відмова від мови погроз на користь дипломатичного врегулювання суперечностей.

  2. Формування нової ери: розробка дорожньої карти, яка б дозволила перейти від "холодного миру" до активної взаємодії.

  3. Стабілізація безпеки: зміцнення регіональної безпеки через прозорість військових намірів.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запевнив, що уряд послідовно дотримуватиметься курсу на мир, а діалог є єдиним ключем до стабільного майбутнього півострова.

Зазначимо, що заклик до миру пролунав у вкрай напружений момент. Так, лише за добу до цього лідер КНДР Кім Чен Ин особисто вручив партійній еліті новітні снайперські гвинтівки власного виробництва, демонструючи мілітаризацію країни.

Дійсно, Кім Чен Ин неодноразово називав Південну Корею "найворожішим ворогом" і говорив про неможливість переговорів із Сеулом.

Разом з тим, Кім Чен Ин допускає хороші відносини КНДР з Вашингтоном, але за певних умов.

Водночас у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп говорив, що у нього з Кімом "теплі стосунки", однак через ядерну політику Пхеньяна Штати "в якийсь момент" займуться КНДР.

