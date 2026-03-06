Коли Зеленський відправить українських фахівців захищати бази США на Близький Схід?

Президент Володимир Зеленський вже дав вказівки щодо підготовки та відправлення українських спеціалістів на Близький Схід для допомоги США у протистоянні іранським "Шахедам". Також відомо, коли вони поїдуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело Reuters.

Як відомо, США звернулися до України по допомогу для захисту своїх баз і військових у певних країнах Близького Сходу - мова йшла про боротьбу з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Світова спільнота знає, що українці мають успіх у протистоянні "Шахедам" за чотири роки війни і Зеленський не відмовив Вашингтону у допомозі. У четвер він заявив, що Київ відправить своїх спеціалістів на підмогу американським військовим.

"Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу...Я дав вказівки надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати потрібний рівень безпеки", - нагадує видання заяву президента.

За словами джерела, обізнаного з питанням, українські фахівці розпочнуть роботу "протягом найближчих кількох днів".

Також відомо, що президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію Зеленського щодо підтримки в операціях проти іранських дронів. В телефонному інтерв'ю Reuters у четвер він сказав, що "Штати приймуть допомогу від будь-якої країни".

Видання також нагадує, що у вівторок Зеленський заявив про готовність обмінятись дронами-перехоплювачами на зенітні ракети від союзників на Близькому Сході, які мають власні запаси систем Patriot.