ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп готовит почву? США вдвое сократили военные учения перед визитом в Азию

07:15 09.03.2026 Пн
2 мин
Масштаб военных тренировок Freedom Shield в 2026 году упал вдвое
aimg Оксана Гапончук
Трамп готовит почву? США вдвое сократили военные учения перед визитом в Азию Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В понедельник, 9 марта, стартовали ежегодные весенние маневры Freedom Shield ("Щит свободы"), однако их масштаб оказался существенно меньше прошлогоднего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Читайте также: Зеленский отправит военных на Ближний Восток защищать базы США: Reuters назвало сроки

Учения стартовали 9 марта и продлятся до 19 марта.

При этом, по данным журналистов, количество полевых тренировок было уменьшено более чем вдвое - до 22 по сравнению с 51 в прошлом году. Это произошло на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Азию и уже вызвало волну дискуссий об изменении стратегии Вашингтона в регионе.

Таким образом, в этом году союзники продемонстрировали сдержанность, которая контрастирует с активностью прошлых лет. При этом в Министерстве обороны Южной Кореи настаивают, что учения проходят по плану, а полевые тренировки просто будут "равномерно распределены в течение года".

По данным американских военных, тренировки направлены на улучшение оперативной совместимости между союзниками, усиление совместной обороны и повышение боевой готовности.

В то же время данные маневры уже традиционно вызывают резкую критику со стороны Северной Кореи, которая давно называет их подготовкой к возможному вторжению.

Тень Ближнего Востока и системы Patriot

Учения проходят в тревожной атмосфере.

Так, местные СМИ сообщают о возможной передислокации американских ресурсов - в частности систем ПВО Patriot - с Корейского полуострова в зону конфликта США с Ираном. Командование Вооруженных сил США в Корее (USFK) отказалось подтверждать эти данные, ссылаясь на секретность, однако заверило, что поддерживает "готовое к действиям присутствие" в регионе.

"Вооруженные силы США в Корее по-прежнему сосредоточены на поддержке сильного, готового и боеспособного присутствия сил на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Визит Трампа и саммит с Си Цзиньпином

Главным фактором сдержанности военных аналитики считают подготовку к большому азиатскому турне Дональда Трампа.

Так, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отметим, что сокращение учений совпало с попытками южнокорейского президента Ли Дже Мена наладить диалог с КНДР.

Вот только Ким Чен Ын назвал мирные инициативы Сеула "неуклюжим обманом". При этом Северная Корея подтвердила намерение и в дальнейшем развивать свою ядерную программу, несмотря на любые дипломатические шаги соседей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Корея
Новости
Трамп оправдал рост цен на нефть после эскалации с Ираном
Трамп оправдал рост цен на нефть после эскалации с Ираном
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС