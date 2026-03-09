Трамп готовит почву? США вдвое сократили военные учения перед визитом в Азию

В понедельник, 9 марта, стартовали ежегодные весенние маневры Freedom Shield ("Щит свободы"), однако их масштаб оказался существенно меньше прошлогоднего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Учения стартовали 9 марта и продлятся до 19 марта.

При этом, по данным журналистов, количество полевых тренировок было уменьшено более чем вдвое - до 22 по сравнению с 51 в прошлом году. Это произошло на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Азию и уже вызвало волну дискуссий об изменении стратегии Вашингтона в регионе.

Таким образом, в этом году союзники продемонстрировали сдержанность, которая контрастирует с активностью прошлых лет. При этом в Министерстве обороны Южной Кореи настаивают, что учения проходят по плану, а полевые тренировки просто будут "равномерно распределены в течение года".

По данным американских военных, тренировки направлены на улучшение оперативной совместимости между союзниками, усиление совместной обороны и повышение боевой готовности.

В то же время данные маневры уже традиционно вызывают резкую критику со стороны Северной Кореи, которая давно называет их подготовкой к возможному вторжению.

Тень Ближнего Востока и системы Patriot

Учения проходят в тревожной атмосфере.

Так, местные СМИ сообщают о возможной передислокации американских ресурсов - в частности систем ПВО Patriot - с Корейского полуострова в зону конфликта США с Ираном. Командование Вооруженных сил США в Корее (USFK) отказалось подтверждать эти данные, ссылаясь на секретность, однако заверило, что поддерживает "готовое к действиям присутствие" в регионе.

"Вооруженные силы США в Корее по-прежнему сосредоточены на поддержке сильного, готового и боеспособного присутствия сил на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Визит Трампа и саммит с Си Цзиньпином

Главным фактором сдержанности военных аналитики считают подготовку к большому азиатскому турне Дональда Трампа.

Так, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.