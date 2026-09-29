Трамп готовий зняти санкції з Ірану та розморозити його кошти в обмін на ядерні кроки

США готові послабити санкції проти Ірану та розморозити його активи, якщо Тегеран зробить конкретні кроки щодо ядерної програми. Цього тижня посередники з Катару та Пакистану знову намагаються наблизити угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios . Деталі виданню розкрили американські посадовці.

Трамп готовий послабити санкції та розблокувати заморожені іранські кошти, якщо Тегеран зробить конкретні кроки щодо ядерної програми. Пропозиція з'явилася невдовзі після того, як президент США відкинув останній мирний план Ірану.

28 вересня посередники з Катару та Пакистану обговорили з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі катарську пропозицію. Після цього катарці мали зустрітися з американськими посадовцями, ввечері 28 вересня або сьогодні, 29 вересня.

У Вашингтоні непрямі переговори називають "позитивними та конструктивними". За словами американського чиновника, Іран готовий до гнучкості в ядерних питаннях, проте без їх вирішення угоди не буде.

Іран хоче говорити передусім про Ормузьку протоку та американську блокаду, тоді як США вимагають ядерних поступок.

"Сторони досі розходяться щодо термінів виконання зобов'язань і того, хто і які кроки робить першим", - пояснив посадовець.

У Вашингтоні вважають, що блокада і санкції з кожним днем послаблюють Іран, тож час грає на користь США. Водночас обіцянкам Тегерана там не довіряють: у липні іранські сили обстріляли комерційні судна в Ормузькій протоці, порушивши попередній меморандум.

"Цього разу США потрібні гарантії, що Іран налаштований серйозно, а не просто намагається вибратися зі складного становища, у якому опинився", - наголосив посадовець.