Трамп готов снять санкции с Ирана и разморозить его средства в обмен на ядерные шаги

США готовы ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы, если Тегеран предпримет конкретные шаги по ядерной программе. На этой неделе посредники из Катара и Пакистана снова пытаются приблизить соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios . Детали издания раскрыли американские чиновники.

Трамп готов ослабить санкции и разблокировать замороженные иранские средства, если Тегеран предпримет конкретные шаги по ядерной программе. Предложение появилось вскоре после того, как президент США отверг последний мирный план Ирана.

28 сентября посредники из Катара и Пакистана обсудили с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи катарское предложение. После этого катарцы должны встретиться с американскими чиновниками, вечером 28 сентября или сегодня, 29 сентября.

В Вашингтоне косвенные переговоры называют "положительными и конструктивными". По словам американского чиновника, Иран готов к гибкости в ядерных вопросах, однако без их разрешения соглашения не будет.

Иран хочет говорить прежде всего об Ормузском проливе и американской блокаде, тогда как США требуют ядерных уступок.

"Стороны до сих пор расходятся по срокам выполнения обязательств и того, кто и какие шаги делает первым", - пояснил чиновник.

В Вашингтоне считают, что блокада и санкции с каждым днем ослабляют Иран и время играет в пользу США. В то же время, обещаниям Тегерана там не доверяют: в июле иранские силы обстреляли коммерческие суда в Ормузском проливе, нарушив предыдущий меморандум.

"В этот раз США нужны гарантии, что Иран настроен серьезно, а не просто пытается выбраться из сложного положения, в котором оказался", - подчеркнул чиновник.