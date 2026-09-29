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Трамп готов снять санкции с Ирана и разморозить его средства в обмен на ядерные шаги

03:09 29.09.2026 Вт
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Трамп готов снять санкции с Ирана и разморозить его средства в обмен на ядерные шаги Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США готовы ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы, если Тегеран предпримет конкретные шаги по ядерной программе. На этой неделе посредники из Катара и Пакистана снова пытаются приблизить соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios. Детали издания раскрыли американские чиновники.

Трамп готов ослабить санкции и разблокировать замороженные иранские средства, если Тегеран предпримет конкретные шаги по ядерной программе. Предложение появилось вскоре после того, как президент США отверг последний мирный план Ирана.

28 сентября посредники из Катара и Пакистана обсудили с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи катарское предложение. После этого катарцы должны встретиться с американскими чиновниками, вечером 28 сентября или сегодня, 29 сентября.

В Вашингтоне косвенные переговоры называют "положительными и конструктивными". По словам американского чиновника, Иран готов к гибкости в ядерных вопросах, однако без их разрешения соглашения не будет.

Иран хочет говорить прежде всего об Ормузском проливе и американской блокаде, тогда как США требуют ядерных уступок.

"Стороны до сих пор расходятся по срокам выполнения обязательств и того, кто и какие шаги делает первым", - пояснил чиновник.

В Вашингтоне считают, что блокада и санкции с каждым днем ослабляют Иран и время играет в пользу США. В то же время, обещаниям Тегерана там не доверяют: в июле иранские силы обстреляли коммерческие суда в Ормузском проливе, нарушив предыдущий меморандум.

"В этот раз США нужны гарантии, что Иран настроен серьезно, а не просто пытается выбраться из сложного положения, в котором оказался", - подчеркнул чиновник.

26 сентября Трамп подтвердил, что отклонил предварительный план Тегерана, переданный через катарских посредников. Иран предлагал возобновить судоходство в Ормузском проливе и прекратить боевые действия, а хотел снятие блокады, размораживание активов и отмену нефтяных санкций.

По данным The Wall Street Journal, Трамп говорил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. В ответ Аракчи вновь призвал США к дипломатии, подчеркнув, что выйти из тупика можно только через переговоры.

Война между США и Ираном длится около семи месяцев. Она началась после американо-израильских ударов в конце февраля 2026 года, в ответ на которые Тегеран фактически перекрыл Ормуз. В апреле Трамп объявил, что США сами заблокируют Ормузский пролив. Вашингтон объяснил это нежеланием Ирана отказываться от ядерной программы.

В конце июня стороны договорились прекратить взаимные атаки и сесть за стол переговоров в Катаре. В начале августа Тегеран снизил требования по Ормузу, и в Вашингтоне даже рассчитывали на скорую сделку. Однако договориться так и не удалось.

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