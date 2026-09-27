Іран знову закликав США до дипломатії після того, як Трамп відкинув мирний план

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив у неділю, що лише дипломатія може вирішити конфлікт Тегерана зі США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп відкинув мирну пропозицію Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Наші умови зрозумілі, і будь-які кроки щодо відновлення роботи Ормузької протоки залежать від виконання цих умов. Тільки рішення шляхом переговорів може вивести їх із цього глухого кута", - написав Аракчі в соцмережах.

Як відомо, на цьому тижні Іран під час Генасамблеї ООН заявив, що передав американцям через катарських посередників мирний план, який включав відновлення Ормузької протоки і припинення бойових дій.

Проте Трамп заявив у суботу, що відкидає цей план і стверджував, що іранці прагнуть угоди щодо ключового водного шляху через розпач.

"Вони хочуть укласти угоду про негайне відкриття Ормузкої протоки, тому що зазнають нищівної поразки", - сказав Трамп журналістам.

Аракчі у свою чергу заявив, що незважаючи на публічні заяви Трампа, посередники між США та Іраном офіційно не передали відмову Вашингтона від цього плану.

"Ми чекаємо, коли посередники викладуть нам остаточні висновки, і на їх основі ухвалимо рішення", - резюмував глава іранського МЗС.