Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Росія від ранку обстрілює Київ реактивними дронами. Унаслідок постійних обстрілів у столиці вирують пожежі. Є наслідки атак і в центрі міста.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаки на столицю і їхні наслідки станом на зараз.
Перші влучання сталися близько 6:30. В Оболонському районі дрон влучив в колонки АЗС - спалахнула пожежа.
Працівники АЗС не постраждали.
У Шевченківському районі БпЛА вдарив в офісну будівлю.
У Подільському районі постраждали троє людей. Двом із них - 15-річним хлопцю та дівчині - медики надали допомогу на місці. 17-річного хлопця госпіталізували.
Близько 7:27 дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Невдовзі в Дарницькому районі уламки БпЛА спричинили загоряння на відкритій території.
Вдень атаки не припинилися.
"Приліт" в НАН
В Оболонському районі дрон впав на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі, в центрі міста, дрон влучив у будівлю Національної академії наук України .
Унаслідок атаки є загиблі та травмовані, повідомив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович.
У КМВА підтвердили, що під час атаки загинула жінка.
На всіх місцях подій працюють екстрені служби.
"Обов’язково буде на це відповідь Росії", - Зеленський про чергові удари по цивільних об'єктах
Російські війська завдали ударів по будівлі Академії наук, фармацевтичній компанії та заправках у Києві, а також по бізнес-центру в Дніпрі й об’єктах цивільної інфраструктури в інших регіонах. Внаслідок атак є загиблі та поранені, сказав президент України Володимир Зеленський.
"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України - це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований", - додав він.
Росія має відповідати за свої дії, наголосив президент.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають малоймовірним, що глава Кремля погодиться на енергетичне перемир'я.
Путін робить ставку на далекобійні удари по Україні взимку.