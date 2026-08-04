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Іран знизив вимоги щодо Ормузу, США чекають угоду сьогодні-завтра

15:44 04.08.2026 Вт
2 хв
Ключовим питанням є судноплавство в Ормузькій протоці
aimg Олена Бджола
Іран знизив вимоги щодо Ормузу, США чекають угоду сьогодні-завтра Фото: Ормузська протока (Getty Images)
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США та Іран знаходяться за крок від мирної домовленості, якщо узгодять контроль в Ормузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента в інтерв'ю СNBC.

США очікують угоди з Іраном

Бессент зазначив, що США та Іран ведуть перемовини. Йдеться про повернення проходу комерційних кораблів Ормузькою протокою.

"Ми ведемо переговори з іранцями. Є ймовірність, що ми можемо досягти угоди сьогодні або завтра про відкриття протоки та рух до більш нормалізованої позиції в цьому конфлікті", - каже Бессент.

Міністр фінансів заявив, що угода дозволить свободу пересування в протоці при отриманні відповіді - чи буде Ірану дозволено стягувати плату за прохід суден.

"Хоча ситуація там все ще трохи ризикована протягом останніх кількох днів, ми бачили, як досить багато суден виходять навіть зараз", - повідомив він.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на сиру нафту в США впали приблизно на 4% до ціни нижче 77 доларів за барель після уточнень міністра. Бессент сказав, що очікує подальшого падіння цін після відкриття Ормузької протоки.

"Там сотні, якщо не тисячі (суден - ред.), які стоять і чекають", - сказав він.

Іран знизив вимоги щодо Ормузу

Іран хоче контролювати вхідне судноплавство через Ормузьку протоку та мати можливість контролювати вихідний трафік. Щодо остннього - з можливістю втручатися за необхідності, згідно з тимчасовим планом від Оману.

Про це повідомило високопоставлене іранське джерело агентству Reuters.

Вихідний маршрут проходитиме між Іраном та Оманом. А дозвіл на виїзд буде надано через Оман після повідомлення Ірану, уточнило джерело.

"Тегеран навряд чи змінить свою позицію", - додало джерело. І зазначило, що Іран вже продемонстрував гнучкість і не вимагає повного контролю над рухом в обох напрямках у протоці.

Раніше РБК-Україна писало, що 4 серпня ціни на нафту вкотре підскочили. Адже можливість дипломатичного врегулювання між США та Іраном досі під питанням.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини з Іраном швидко просуваються. Обговорюється повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже 4 серпня.

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Іран Сполучені Штати Америки Ормузька протока
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