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Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие

Четверг 15 мая 2025 11:03
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Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд может посетить завтра переговоры Украины и Российской Федерации (РФ) в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Guardiuan.

По словам Трампа, он может посетить встречу делегаций "если это будет уместно".

Стоит добавить, что переговоры между Украиной и Турцией запланированы на сегодня, 15 мая.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Диктатор России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к диалогу, однако исключительно с самим Путиным, а не с его представителями.

Зеленский прибыл в Турцию 15 мая. В столице страны, Анкаре, он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого будет ожидать приезда Путина и готов вылететь в Стамбул в случае, если российский лидер туда прибудет.

Москва долгое время не сообщала, кто именно войдет в состав российской делегации на переговоры в Турции, однако 14 мая стало известно, что Путин не планирует принимать в них участие. Делегацию от России возглавит помощник диктатора Владимир Мединский, который уже представлял РФ во время переговоров в 2022 году.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией 15 мая в Турции - в материале РБК-Украина.

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