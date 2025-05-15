Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Guardiuan.

Стоит добавить, что переговоры между Украиной и Турцией запланированы на сегодня , 15 мая.

По словам Трампа, он может посетить встречу делегаций "если это будет уместно".

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Диктатор России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к диалогу, однако исключительно с самим Путиным, а не с его представителями.

Зеленский прибыл в Турцию 15 мая. В столице страны, Анкаре, он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого будет ожидать приезда Путина и готов вылететь в Стамбул в случае, если российский лидер туда прибудет.

Москва долгое время не сообщала, кто именно войдет в состав российской делегации на переговоры в Турции, однако 14 мая стало известно, что Путин не планирует принимать в них участие. Делегацию от России возглавит помощник диктатора Владимир Мединский, который уже представлял РФ во время переговоров в 2022 году.

Подробнее о запланированных переговорах между Украиной и Россией 15 мая в Турции - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.