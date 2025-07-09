ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot, - WSJ

Среда 09 июля 2025 03:54
UA EN RU
Трамп может передать Украине еще одну систему Patriot, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам двух американских чиновников, такое обещание глава Белого дома озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.

В то же время, администрация пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ Путина прекратить конфликт, который длится уже три года.

Приостановка поставок оружия США для Украины

В начале июля западные СМИ сообщили о том, что Соединенные Штаты временно остановили поставки некоторых видов вооружения в Украину, в частности ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

В Белом доме объяснили, что это решение касается не только Украины, а всех стран-партнеров, поскольку запасы оружия на американских складах существенно сократились.

Как отмечает The Guardian, остановка поставок связана с нехваткой ракет для ЗРК Patriot.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин несет ответственность за массовые потери человеческих жизней, поэтому Вашингтон намерен передать Украине больше оборонительного вооружения.

Кроме того, Трамп заявил, что "Путин несет много бреда" и пригрозил главе Кремля "сюрпризом".

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским Трамп пообещал предоставить 10 перехватчиков для системы Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях