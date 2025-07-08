США призупиняли поставки зброї Україні через брак ракет для Patriot, - The Guardian

У Сполучених Штатів Америки залишилось близько 25 відсотків ракет для комплексів ППО Patriot, необхідних для військових планів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, саме виснаження запасів призвело до призупинення поставок Україні. Зокрема, скорочення запасу ракет Patriot викликало занепокоєння в Пентагоні з приводу того, що це може поставити під загрозу потенційні військові операції США.

Як зазначає The Guardian, в результаті заступник міністра оборони США Стівен Файнберг розпорядився призупинити поставки, поки відомство перевіряє, куди відправляється зброя.

Також за словами джерел газети, адміністрація Трампа почала перевірку запасів ракет Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому. Потім США перекинули додаткові комплекси ППО на Близький Схід, а в червні завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. The Guardian зазначає, що для перехоплення удару у відповідь Ірану було випущено близько 30 ракет Patriot.

Військова допомога Україні

США тимчасово призупинили постачання Україні ракет для систем ППО та інших боєприпасів. Як повідомляється, Київ був завчасно поінформований про це рішення.

Представниця Білого дому Керолайн Левітт 8 липня уточнила, що призупинка є тимчасовою і пов’язана зі стандартною процедурою Пентагону - переглядом наявних запасів озброєння.

Водночас Дональд Трамп заявив, що США продовжать передавати Україні оборонну зброю, оскільки, за його словами, обстріли українських територій тривають. Зокрема, у Пентагоні опублікували заяву, згідно з якою Сполучені Штати Америки відправлять Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги.