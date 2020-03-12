Трамп готовится ввести чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки может сегодня подписать декларацию о стихийном бедствии или введении режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что подписание документа предоставит Трампу специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для борьбы с распространением коронавируса будет выделено значительно больше ресурсов.

На данный момент декларация проходит юридическое одобрение в Белом доме. В частности, советники Трампа уточняют, насколько широкой по возможностям должна быть декларация.

Отметим, что несколько дней назад Демократическая партия во главе с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером призвала Трампа объявить чрезвычайную ситуацию в стране.

В связи со вспышкой коронавируса чрезвычайное положение уже ввели в штате Вашингтон.

Также РБК-Украина сообщало, что в своем обращении к нации Дональд Трамп объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса в США.