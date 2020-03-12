ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии возросло число зараженных коронавирусом, умерли еще 2 человека

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 16:53
В Британии возросло число зараженных коронавирусом, умерли еще 2 человека
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Общее число зараженных достигло 590 человек, умерли 10 британцев

Власти Великобритании заявили о 134 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Большинство новых заражений произошло в Шотландии. В частности, инфицировался фельдшер скорой помощи на востоке Англии, студент Бристольского университета и еще один сотрудник в университетской больнице Эйнтри в Ливерпуле.

Также, после проявления симптомов вируса, самоизолировались несколько игроков футбольной команды английской Премьер-лиги "Лестер Сити".

Больше всего случаев заражения произошло в Англии, за которой следуют Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. Общее количество зараженных в стране достигло 590 человек.

Также сообщается о двух новых смертях от вируса. Всего от инфекции скончались 10 британцев.

Напомним, ранее Англия присвоила эпидемии коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии.

Конгресс США закрыли из-за коронавируса Испанский министр заразился коронавирусом
Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь