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В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 03:08
В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом в Вашингтоне

Американская столица Вашингтон объявила режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Вашингтона Мюриела Баузера.

Ранее в Вашингтоне рекомендовали отложить или отменить несущественные массовые собрания, включая конференции и конвенции, до 31 марта. Также рассматривают возможность дистанционного обучения.

На данный момент в Вашингтоне зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом.

"По состоянию на 7:00 вечера в среду, 11 марта, данные о коронавирусе округа (COVID-19) включают шесть новых положительных случаев, в результате чего общее количество положительных случаев заболевания в округе составило 10 человек", - сообщила Баузер.

Ранее президент США Дональд Трамп готовит обращение к нации из-за вспышки коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.

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